Снігопади в Україні: де ще обмежено рух транспорту

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС

В Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження на вантажівки на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський (ділянка місто Городенка – село Устечко). Там тривають снігоочисні роботи, відновити проїзд планується протягом 17 лютого, повідомили в Укравтодорі.

У Волинській та Рівненській областях зняли обмеження руху на всіх територіальних дорогах для великовагових транспортних засобів.

Рятувальники відзвітувались, що у Хмельницькій, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях за минулу добу загалом розчистили 110 км доріг. Для забезпечення проїзду дорогами державного значення залучено 337 одиниць спецтехніки та 458 робітників.

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях йде сніг і мокрий сніг (на крайньому заході місцями налипання мокрого снігу та ожеледь), на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Температура у західних та південних областях 0-5° морозу, на решті території 6-11° морозу.

На Київщині без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, помірний. Температура 6-9° морозу. За добу з Києва дорожники вивезли понад 13,5 тис. тонн снігу.

У Закарпатській області на схилі гори Гемба продовжують шукати туриста, який заблукав 13 лютого.