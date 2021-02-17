У Карпатах четверту добу тривають пошуки заблукалого туриста

До пошукових робіт протягом доби залучалось 56 осіб та 13 одиниць техніки

У Закарпатській області на схилі гори Гемба продовжують шукати туриста, який заблукав 13 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 17 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають. До пошукових робіт протягом доби залучалось 56 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 48 осіб та 11 одиниць техніки, у тому числі вертоліт», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого, однією з груп рятувальників у районі гори Магура-Жида знайдено одного з туристів, які заблукали біля гори Гемба. Стан його здоров’я задовільний. А от пошуки його товариша досі тривають. Його особу встановлено. Це 40-річний киянин. Відомо, що він заблукав поблизу села Березники Свалявського району.

У вівторок, 16 лютого, попри загрозу сходження лавин, на Закарпатті відновили пошуки киянина, який заблукав на горі Гемба