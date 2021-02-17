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    У Карпатах четверту добу тривають пошуки заблукалого туриста

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    Киянина шукають четвертий день - У Карпатах четверту добу тривають пошуки заблукалого туриста
    Киянина шукають четвертий день
    Фото: ДСНС

    До пошукових робіт протягом доби залучалось 56 осіб та 13 одиниць техніки

    У Закарпатській області на схилі гори Гемба продовжують шукати туриста, який заблукав 13 лютого.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 17 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають. До пошукових робіт протягом доби залучалось 56 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 48 осіб та 11 одиниць техніки, у тому числі вертоліт», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 14 лютого, однією з груп рятувальників у районі гори Магура-Жида знайдено одного з туристів, які заблукали біля гори Гемба. Стан його здоров’я задовільний. А от пошуки його товариша досі тривають. Його особу встановлено. Це 40-річний киянин. Відомо, що він заблукав поблизу села Березники Свалявського району.

    У вівторок, 16 лютого, попри загрозу сходження лавин, на Закарпатті відновили пошуки киянина, який заблукав на горі Гемба

    Теги: ДСНС Закарпаття вертоліт Карпати (гори)
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