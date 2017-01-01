Снігова пастка: через негоду на Закарпатті відбуксували 22 фури

Наразі у снігових заметах працює 6 одиниць техніки та 24 рятувальники

За інформацією станом на 6 годину ранку, яку надали рятувальники, на Абранському перевалі було відбуксовано 22 одиниці великовагового транспорту. Як зазначили Мukachevo.net в управлінні ДСНС в Закарпатській області, наразі працює 6 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу, серед них 1 тягач з Львівщини, який здебільшого буксирує



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Наразі у снігових заметах працює 6 одиниць техніки та 24 рятувальники

За інформацією станом на 6 годину ранку, яку надали рятувальники, на Абранському перевалі було відбуксовано 22 одиниці великовагового транспорту.

Як зазначили Мukachevo.net в управлінні ДСНС в Закарпатській області, наразі працює 6 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу, серед них 1 тягач з Львівщини, який здебільшого буксирує автівки на іншу сторону. Буксировка продовжується.

Також, був випадок на КПП Ужгород, там, через слизьку ділянку дороги розгорнуло фуру і вона перекрила частково рух на дорозі.

Пункти обігріву на перевалах не розгорталися, адже температура повітря поки не така низька.

Як повідомлялося, «Укравтодор» обмежив рух вантажного транспорту у Львівській та частково у Закарпатській областях. За її даними, такі обмеження були введені у зв'язку з різким погіршенням погодних умов (сильними снігопадами) та з метою недопущення заторів у дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу.

Додамо, що майже сотня сіл через негоду залишаються без світла.