Протести в Росії. Алла Пугачова подала знак

Російський політтехнолог нагадав, що у Алли Пугачової ніколи не складалися відносили в Володимиром Путіним

Алла Пугачова підписалася на Олексія Навального в Instagram

Російська естрадна співачка Алла Пугачова підписалася в Instagram на опозиціонера Олексія Навального.

На це звернула увагу журналістка та опозиціонерка Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі.

Разом з тим Пугачова відписалася від колишнього чоловіка і співака Філіпа Кіркорова.

«Ось тобі бабка і Юріїв день!» – прокоментувала ситуацію Собчак.

«Відносини у Путіна з Пугачовою ніколи не складалися», – додав в своєму Telegram-каналі політтехнолог Станіслав Бєлковський. – Мабуть, через те, що вона занадто незалежна людина, яка вважає, що всі політичні лідери живуть в її епоху. Пан Путін не вітав пані Пугачову особисто з днями народження і так і не нагородив заслуженим орденом «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня».

Зазначимо, Bellingcat допускає можливість нового отруєння Навального.

Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, проходили акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція протесту найбільш масова за останні роки.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли майже в 100 містах. Силовики жорстко розганяли і били протестувальників, по всій Росії затримано близько 2500 осіб.