З'їздила у Білорусь – хіба це гріх? Депутат вимагає позбавити всіх звань орденоносну Ірину Білик

Співачка засвітилась на вечірці у Лукашенка, через що потрапила у скандал

Відому українську артистку Ірину Білик треба позбавити всіх звань та орденів. Адже вона, як стверджують ЗМІ, виступила на прийомі в самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

«Доки Лукашенко здає кордони під контроль РФ і продовжує проводити репресії проти громадян своєї країни, українські артисти не гребують виступати перед диктатором на концертах. На новорічному прийомі в Мінську 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина Білик», - написав депутат і додав, що також перед Лукашенком виступали російські артисти, відомі українофоби Стас Михайлов і Валерій Сюткін.

«Останній, до слова, називав окупацію Криму «блискучої» операцією, а Михайлов неодноразово виступав на півострові. І що важливо, Ірина Білик є заслуженою і народною артисткою України, а торік у червні Зеленський особисто нагородив її ордени княгині Ольги III ступеня. Я вважаю, що після виступу перед диктатором у Мінську Ірину Білик треба щонайменше позбавити всіх цих звань та орденів, щоб не компрометувати суть цих нагород. Підтримка диктатури не має просто так сходити з рук», - пише депутат.

Напередодні білоруські ЗМІ повідомляли, що Ірина Білик 16 січня в Мінську виступала перед Лукашенком.

Олександр Лукашенко 26 років керує країною. 23 вересня відбулася його таємна «інавгурація». Про це ніхто не знав заздалегідь, її не транслювали по телебаченню. Легітимність Лукашенка не визнають країни ЄС, США й Україна. Євросоюз запровадив персональні санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій. Європейські країни відкликають послів.