Сьогодні – 150 років від дня народження Стефаника. В Україні презентують унікальні мистецькі проєкти

У Києві відбудеться офіційне відкриття мистецького проєкту на честь Василя Стефаника

В Україні 14 травня відзначають 150-річчя класика української літератури, майстра психологічної прози Василя Стефаника. Він писав небагато, був майстром малої прози – новелістики. За життя побачили світ п’ять збірок його творів («Синя книжечка», «Камінний хрест», «Дорога», «Моє слово», «Земля»), які принесли авторові значний успіх і популярність.

Письменницькому стилю Стефаника притаманна лаконічність, експресія, драматизм, широке використання селянських діалектизмів. Майже всі його твори присвячені скрутній селянській долі, особистим і сімейним трагедіям, які так часто траплялися в нужденному українському селі.

Фото: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти

«Главком» розповідає про події, присвячені 150-річчю Стефаника.

Івано-Франківська область

14 травня в селі Русів на території садиби Василя Стефаника актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зіграють драму-ораторію «Вона – Земля». Готувалися до цієї вистави приблизно рік, розповів Суспільному режисер, керівник драмтеатру Ростислав Держипільський.

За його словами, команда раніше побувала в Русові, зокрема, у будинку, де жив та писав Стефаник.

«Там неймовірно красиві локації та краєвиди. І ми ще тоді казали, що треба зіграти виставу. Коли ми були там, буквально, після прем’єри, чотири роки тому, як відбулася вона на день народження Стефаника. Власне, відтоді ми планували», – розповідає Держипільський.

Процес роботи, за його словами, не був стандартним. Команда досліджувала твори Стефаника, його новели та проводила тренінги. Загалом підготовка тривала близько року. До слова, виставу зіграють під відкритим небом.

«Ми хочемо її повністю відтворити, як вона в оригіналі відбувалася, з декораціями. Якщо ви знаєте, декорації в нас – такий начебто закинутий старий іконостас, у якому перебувають герої, основні дійові особи», – сказав Держипільський.

Він додає, що вистава є символічною для українців. Основою для спектаклю «Вона – Земля» стали твори, які Василь Стефаник створив після того, як розпочалася Перша світова війна.

«Тоді в Стефаника була перерва, пауза, 14 років він не писав. І це, власне, відкрило новий виток. Твори, які за радянської доби не дозволяли, наприклад, «Сини», «Марія». Вони, на жаль, актуальні сьогодні. Тоді Україна мала можливість стати незалежною, бути окремою державою, але втратила свій шанс, і відбулися сумні події для Української нації. Це ще якась така річ, щоби цього не повторилося, і ми раз і назавжди вийшли із тієї кризи», – додав Ростислав Держипільський.

Вистава «Вона – Земля» розпочнеться о 20:30. Вхід на подію вільний. Наживо драму-ораторію «Вона – Земля» можна подивитися на ютуб-каналі Суспільного Карпати.

Київ

У Києві 14 травня о 20:00 на сцені літнього театру «Мушля», відбудеться офіційне відкриття мистецького проєкту до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Відкриття розпочнеться з екскурсії виставкою під відкритим небом «СтефаникOnline», що представляє хронологічний погляд на життя та літературний доробок письменника, висвітлюючи історичний контекст зламу століть, і продовжиться театральним перформансом «Найліпше з мойого серця» створеним на основі новел та листів письменника», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь у театральному дійстві братимуть: Оксана Забужко, Ірма Вітовська-Ванца, Андрій Ісаєнко, Юрій Дяк.

Музичний супровід: Оксана Нікітюк, капела Сергія Охрімчука, струнний квартет у складі Віктора Іванова, Олександри Васильєвої, Катерини Супрун та Ольги Дріги. Режисерка-постановниця перформансу — Олена Савчук.

Захід відкриють міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Галина Григоренко.

Вхід на захід вільний (з дотриманням необхідних карантинних норм). Також запланована пряма трансляція заходу. Переглянути театральний перформанс можна буде на сторінках Міністерства культури та інформаційної політики України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти у Facebook та Youtube.

Також 15 травня о 18.00 у Довженко-Центрі відбудеться показ фільму «Камінний хрест».