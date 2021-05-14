Сьогодні вперше відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час війни

У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв і знищення їх

Ізраїль відзначив 2 659 громадян України званням «Праведника народів світу» за порятунок євреїв від Голокосту

Сьогодні, 14 травня, Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю пам'ятну дату запровадили постановою Верховної Ради.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті (УІНП).

Так, 14 травня Національний музей історії України у Другій світовій війні разом з УІНП проведуть круглий стіл, де зокрема обговорюватимуть питання гідного вшанування подвигу українців-рятівників як на державному, так і на міжнародному рівні.

Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль відзначив 2 659 громадян України званням «Праведника народів світу» за порятунок євреїв від Голокосту. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю цих звань, більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції.

Однак ця статистика не відбиває фактичну кількість людей, які рятували євреїв, і цей список у жодному разі не показує реальну допомогу у Другій світовій. Так, тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

Одним із найвідоміших прикладів відмови в наданні цього звання є митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький.

Попри численні задокументовані факти порятунку ним чи за його сприяння євреїв, його в Ізраїлі звинувачують нібито в «співпраці з нацистами», хоча доказів цим твердженням немає. «Яд ва-Шем» також відхиляє й прохання українських єврейських об’єднань визнати за Шептицьким це звання.

Звання «Праведники світу» присуджує держава Ізраїль для відзначення неєвреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб урятувати життя євреям від знищення нацистами. Отримати це звання можна лише за рекомендацією єврейської спільноти, а спеціальна комісія вивчатиме всі документи та покази свідків.

Для отримання звання людина мала надавати значну або/та неодноразову допомогу євреям, без очікування будь-якої фінансової компенсації (хоча покриття витрат на їжу та проживання вважається допустимим). Окрім того, не враховується допомога тих, хто допомагав своїм родичам.

Як відомо, у роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин яр у Києві.

Також 14 травня – це день, коли 1948 року було проголошено незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

Через те, що в Ізраїлі широко використовують власний традиційний календар, святкування річниць цієї події (5-й день місяця іяра) в різні роки припадає на різні дати за григоріанським календарем.