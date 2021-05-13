МОЗ просить українців на самоізоляції припинити фотографувати замість себе собак і техніку

Чиновник попросив користувачів не гратися з додатком, оскільки це може спричинити проблеми з верифікацією

Деякі люди фотографують не своє обличчя, як потрібно, а собак, дітей, інші частини тіла та навіть комп’ютерну техніку

У додатку «Вдома», призначеному для самоізоляції під час пандемії Covid-19, деякі користувачі фотографують не своє обличчя, як потрібно, а собак, дітей, інші частини тіла та навіть комп’ютерну техніку. На це поскаржився заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

«У додатку є необхідність зробити своє фото, щоб потім з ним звіритися. Люди фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла, комп’ютери фотографують, якусь техніку. І, звісно, що виникають питання, пов’язані з тим, що щось потім не спрацьовує при верифікації», – розповів Кучер.

Заступник міністра попросив користувачів не гратися з додатком, оскільки це може спричинити проблеми з верифікацією.

«Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників», – додав Кучер.

Також заступник розповів, що часом користувачі, які зробили неправильне фото в додатку, дзвонять з питаннями в контакт-центр МОЗ. Він попросив без необхідності не навантажувати гарячу лінію та одразу робити все правильно.

«Я хотів би звернути увагу, що кожен такий дзвінок можливо відволікає операторів контактного центру від більш нагальних питань, коли потрібно вирішувати оперативні питання, пов’язані з госпіталізацією людей», – підкреслив Кучер.

Нагадаємо, додаток «Вдома» призначений для контакту з людиною та контролю за дотриманням обов'язкової самоізоляції на час карантину.

До слова, головний санлікар Віктор Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії».

Так він уточнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що записані на вакцинацію проти коронавірусу через «Дію» зможуть отримати щеплення вже з цих вихідних, 15-16 травня.

Зазначимо, Україна досі пасе задніх у рейтингу ковід-вакцинаці у світі. За темпами щеплень нас випереджають здебільшого бідні країни Африки, такі як Того, Нігерія, Сомалі, Конго і Малі.

Раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.