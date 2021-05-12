НБУ вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену письменнику Василю Стефанику

Монета номіналом 2 гривні входить у серію «Видатні особистості України»

Сьогодні, 12 травня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському письменнику, майстру експресіоністської новели, громадському діячу, політику Василю Стефанику. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

«Монета присвячена 150-річчю від дня народження талановитого українського письменника-новатора, неперевершеного майстра експресіонізму новели, поета, громадського діяча і політика. Художні твори прозаїка поміщаються в одному томику, але його ім'я стоїть поряд з іменами видатних новелістів світу, вони вражають своєю винятковою правдивістю, справжньою оригінальністю і художньою досконалістю. Збірка новел «Синя книжечка» стала помітною віхою в розвитку української прози. Вона принесла В. Стефанику загальне визнання і була зустрінута захопленими відгуками І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, а збірник «Камінний хрест» був сприйнятий як видатна літературна подія», – йдеться в повідомленні.

Монета номіналом 2 гривні входить у серію «Видатні особистості України». Вона традиційно виготовлена з нейзильберу, а її тираж становить 35 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, по обидва боки від якого – 2021; у центрі – стилізована композиція: на тлі вікна сільської хати – портрет Василя Стефаника, праворуч від якого – колосок, який символізує письменницьке перо; написи: УКРАЇНА (над портретом), номінал – 2 (праворуч), гривні (півколом праворуч), Василь Стефаник 1871-1936 (унизу півколом) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч між написами).

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