«Кричати, що ви перші в світі – не потрібно»: Макаревич пояснив українцям, чий борщ

Андрій Макаревич порівняв український борщ з польською горілкою: Це – як кажуть, що поляки придумали горілку, але це ж не вони зробили

Музикант заявив, що борщ не може вважатися тільки українською стравою, оскільки він старший за Україну

Російський музикант Андрій Макаревич вважає, що борщ не може вважатися виключно українською стравою, оскільки є дуже давньою стравою. Про це музикант, перебуваючи на гастролях в Україні, розповів виданню «Факти».

Пояснюючи свою позицію, Макаревич запитав: «Як ви думаєте, коли Русь називалася Київською, але при цьому була Руссю, борщ уже був?».

«Я думаю, що борщ – це дуже старовинна страва. Її роблять і в Сибіру, і в Краснодарському краї, і в Україні, і в Білорусі. Він всюди трохи різний і чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось – із баранини, білих грибів або вегетаріанський», – розповів він.

При цьому музикант порівняв український борщ з польською горілкою.

«Це – як кажуть, що поляки придумали горілку, але це ж не вони зробили. Розумієте? Хіба це головне?», – сказав він.

Макаревич також підкреслив – добре, коли країну впізнають по страві, «проте кричати про те, що ви перші в світі – не потрібно».

«Ну перші, а якщо другі? Хто це рахував і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був», – резюмував він.

Як відомо, Андрій Макаревич зараз перебуває в Україні з концертним туром. На днях він виступив у Львові.

Також Макаревич поділився враженнями від західної України.

До слова, нещодавно Google також опинився в центрі скандалу в Україні. Компанія оприлюднила матеріал, в якому стверджувала, що борщ – це традиційна страва російської кухні. На матеріал навіть відреагував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Після того, як матеріал набув резонансу, Google відредагував статтю. Детальніше про «борщовий» скандал ви можете дізнатися за цим посиланням.