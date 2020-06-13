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    Суспільство

    У Лівії з в'язниці звільнили 14 українських моряків

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    <p>За три роки жодного судового засідання не відбулося, а із судна зник весь вантаж, в контрабанді якого звинувачували моряків</p> - У Лівії з в'язниці звільнили 14 українських моряків

    За три роки жодного судового засідання не відбулося, а із судна зник весь вантаж, в контрабанді якого звинувачували моряків

    За ґратами в лівійській в'язниці українці провели три роки

    З лівійської в'язниці після трирічного ув'язнення звільнено українських моряків – 14 членів екіпажу танкера «Рута».

    Про це в п'ятницю, 12 червня, повідомляє ТСН.

    Відзначається, що українці знаходяться в місті Місурата на північному заході країни. Зараз вирішується питання про їхню доставку додому.

    Стан здоров'я українських моряків, 10 з яких в минулому місяці оголосили голодування, лікар, який допомагав у звільненні, називає нормальним. За ґратами в лівійській в'язниці українці провели три роки.

    ЗМІ зазначає, що за три роки жодного судового засідання не відбулося, а із судна зник весь вантаж, в контрабанді якого звинувачували моряків.

    Нагадаємо, що у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії захопили два судна, які підозрюються в контрабандному вивезенні нафти з країни, одне з яких — танкер Рута під прапором України.

    Після тригодинної перестрілки два танкери були захоплені і разом з екіпажами доставлені в Тріполі, де вони постали перед судом за контрабанду нафти.

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