Сьогодні лідери ЄС обговорять Союз після Brexit

Лідери також обговорять зменшення кількості депутатів Європарламенту із 751 до 705

Глави держав та урядів обговорять майбутню конфігурацію та пріоритети політики Європейського Союзу після Brexit та загальноєвропейських виборів. Про це йтиметься на неформальному засіданні Європейської ради у п'ятницю, 23 лютого, у Брюсселі. «Ми проведемо неформальну дискусію 27 лідерів щодо нової композиції Європарламенту після Brexit



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Засідання Європейської ради

Лідери також обговорять зменшення кількості депутатів Європарламенту із 751 до 705

Глави держав та урядів обговорять майбутню конфігурацію та пріоритети політики Європейського Союзу після Brexit та загальноєвропейських виборів.

Про це йтиметься на неформальному засіданні Європейської ради у п'ятницю, 23 лютого, у Брюсселі.

«Ми проведемо неформальну дискусію 27 лідерів щодо нової композиції Європарламенту після Brexit (виходу Великою Британії з ЄС – ред.), а також інші інституційні питання», - заявив напередодні Президент Європейської ради Дональд Туск.

Також у фокусі глав держав та урядів країн-членів ЄС буде питання багаторічного бюджету Спільноти на період після 2020 року.

У контексті інституційних питань лідери також обговорять зменшення кількості депутатів Європарламенту із 751 до 705.

Окрім цього, серед ініціатив йтиметься про можливість поєднання посад президенті Єврокомісії та Європейської ради після виборів до Європарламенту, які пройдуть у травні 2019 року.