Сьогодні на Полтавщині та Буковині протестували проти високих тарифів на газ

Протести по всій Україні проти високих цін на блакитне паливо тримають вже майже місяць

Люди перекривали важливі дороги, щоб висловити своє незадоволення комуналкою

У вівторок, 26 січня, на автомобільній дорозі Н-10 в селі Дубівці приблизно 40 осіб перекрили дорогу. Громадяни висловлюють своє невдоволення щодо підвищення тарифів на постачання та споживання газу. Про це пише ІА АСС з посиланням на поліцію Чернівецької області.

Поліцейські охороняють правопорядок на місці перекриття та організували відвід транспорту в об’їзд.

Також сьогодні протестували у місті Кременчук. Перед початком сесії міської ради на площі Перемоги зібралося кілька десятків людей, які вимагали знизити тарифи.

Нагадаємо, 25 січня, у день народження президента Володимира Зеленського, учасники «тарифного майдану» відвідали держдачу президента у Конча-Заспі та залишили Зеленському вітальну записку.

Протести по всій Україні проти високих цін на блакитне паливо тримають вже майже місяць. Особливо активними є жителі Буковини, Полтавщини та Харківщини.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні.

Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

Наразі уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.