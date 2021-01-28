Сьогодні на Полтавщині та Буковині протестували проти високих тарифів на газ
Люди перекривали важливі дороги, щоб висловити своє незадоволення комуналкою
У вівторок, 26 січня, на автомобільній дорозі Н-10 в селі Дубівці приблизно 40 осіб перекрили дорогу. Громадяни висловлюють своє невдоволення щодо підвищення тарифів на постачання та споживання газу. Про це пише ІА АСС з посиланням на поліцію Чернівецької області.
Поліцейські охороняють правопорядок на місці перекриття та організували відвід транспорту в об’їзд.
Також сьогодні протестували у місті Кременчук. Перед початком сесії міської ради на площі Перемоги зібралося кілька десятків людей, які вимагали знизити тарифи.
Нагадаємо, 25 січня, у день народження президента Володимира Зеленського, учасники «тарифного майдану» відвідали держдачу президента у Конча-Заспі та залишили Зеленському вітальну записку.
Протести по всій Україні проти високих цін на блакитне паливо тримають вже майже місяць. Особливо активними є жителі Буковини, Полтавщини та Харківщини.
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні.
Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.
Наразі уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.