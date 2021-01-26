Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні – Вітренко

Об’єктивно ціна на газ у 6,99 грн за кубометр могла бути вже в січні

Об’єктивно ціна на газ у 6,99 грн за кубометр могла бути вже в січні

Вітренко пояснив, що немає юридичного механізму, аби знизити платіжки заднім числом

Зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні. Про це заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю «Економічній правді».

«Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні. До речі, якби ми нічого не зробили, то за лютий у березні українці отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть», – зазначив Вітренко.

Він пояснив, що немає юридичного механізму, аби знизити платіжки заднім числом, щоби зменшити ціни на газ уже в поточному місяці. Водночас, за його словами, об’єктивно ціна на газ у 6,99 грн за кубометр могла бути вже в січні.

«Нафтогаз» та багато інших гравців купували великий обсяг газу й закачували влітку за значно меншою ціною, ніж 6,99 гривні за кубометр. Очевидно, що для багатьох компаній продавати газ по 6,99 – це не продавати в збиток», – пояснив він.

Вітренко також додав, що Укргазвидобування видобуває газ із набагато меншою собівартістю, ніж 6,99 грн за кубометр. Що ж стосується незалежних постачальників, то ситуація, за його словами, залежить, наскільки комерційно грамотною була їхня поведінка протягом року.

Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

Нагадаємо, уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.