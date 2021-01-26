  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні – Вітренко

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Об&rsquo;єктивно ціна на газ у 6,99 грн за кубометр могла бути вже в січні</span> - Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні – Вітренко
    Об’єктивно ціна на газ у 6,99 грн за кубометр могла бути вже в січні
    Фото з відкритих джерел

    Вітренко пояснив, що немає юридичного механізму, аби знизити платіжки заднім числом

    Зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні. Про це заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю «Економічній правді».

    «Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні. До речі, якби ми нічого не зробили, то за лютий у березні українці отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть», – зазначив Вітренко.

    Він пояснив, що немає юридичного механізму, аби знизити платіжки заднім числом, щоби зменшити ціни на газ уже в поточному місяці. Водночас, за його словами, об’єктивно ціна на газ у 6,99 грн за кубометр могла бути вже в січні.

    «Нафтогаз» та багато інших гравців купували великий обсяг газу й закачували влітку за значно меншою ціною, ніж 6,99 гривні за кубометр. Очевидно, що для багатьох компаній продавати газ по 6,99 – це не продавати в збиток», – пояснив він.

    Вітренко також додав, що Укргазвидобування видобуває газ із набагато меншою собівартістю, ніж 6,99 грн за кубометр. Що ж стосується незалежних постачальників, то ситуація, за його словами, залежить, наскільки комерційно грамотною була їхня поведінка протягом року.

    Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів. 

    Нагадаємо, уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.

    Читайте також: За газ українці заплатять за новими тарифами: у кого платіжка зміниться на 1 тис. грн
    Теги: газ тарифи Нафтогаз України комуналка ціни українці Юрій Вітренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies