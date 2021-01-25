Тарифні протести: люди відвідали держдачу Зеленського у Конча-Заспі та залишили вітальну записку

Люди прийшли до резиденції президента України, де стоїть поліція

Українці вимагають від Зеленського мораторію за цінами на газ

Учасники «тарифного майдану» прибули до державної дачі президента України Володимира Зеленського у Конча-Заспі. Про це повідомляє Telegram-канал «Політика Країни».

Так, мітингувальники провели протест і зажадали мораторію на підвищення тарифів.

«Зеленський обіцяв зниження тарифів, а ми отримали підвищення у два рази. Чому ми повинні платити за транспортування газу, ми ж самі прокладали ці труби. Нехай краще облгази заплатять нам за оренду землі, за те, що їх труби, як вони кажуть, лежать на нашій землі», – заявляють учасники протесту.

Крім того, протестувальники кинули кілька платіжок під паркан дачної території, яка оточена поліцією.

Розкидані протестувальниками платіжки

Організатори заявляють, що якщо президент їх не почує, то завтра учасники протесту заблокують проїзд по трасі Київ – Харків. Після цього акція протесту під резиденцією Зеленського закінчилася.

У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти провели акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

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