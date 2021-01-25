  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тарифні протести: люди відвідали держдачу Зеленського у Конча-Заспі та залишили вітальну записку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люди прийшли до резиденції президента України, де стоїть поліція - Тарифні протести: люди відвідали держдачу Зеленського у Конча-Заспі та залишили вітальну записку
    Люди прийшли до резиденції президента України, де стоїть поліція
    Фото: Telegram

    Українці вимагають від Зеленського мораторію за цінами на газ

    Учасники «тарифного майдану» прибули до державної дачі президента України Володимира Зеленського у Конча-Заспі. Про це повідомляє Telegram-канал «Політика Країни».

    Так, мітингувальники провели протест і зажадали мораторію на підвищення тарифів.

    «Зеленський обіцяв зниження тарифів, а ми отримали підвищення у два рази. Чому ми повинні платити за транспортування газу, ми ж самі прокладали ці труби. Нехай краще облгази заплатять нам за оренду землі, за те, що їх труби, як вони кажуть, лежать на нашій землі», – заявляють учасники протесту.

    Крім того, протестувальники кинули кілька платіжок під паркан дачної території, яка оточена поліцією. 

    Розкидані протестувальниками платіжки
    Розкидані протестувальниками платіжки

    Організатори заявляють, що якщо президент їх не почує, то завтра учасники протесту заблокують проїзд по трасі Київ – Харків. Після цього акція протесту під резиденцією Зеленського закінчилася.

    У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

    У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти провели акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

     Читайте також: 
    Теги: Харків Київ газ акція протест українці активісти президент поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies