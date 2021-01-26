Українцям встановлюватимуть річний тариф на газ за замовчуванням – прем’єр

Уряд планує укрупнення облгазів, а також введення в них тимчасових адміністрацій

Уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді.

«Основним продуктом газорозподільних компаній стане річний продукт за замовчуванням. Це те, над чим ми зараз працюємо з парламентським комітетом і газорозподільчими компаніями. Людям буде встановлюватись тариф на рік за замовчуванням», – сказав прем’єр.

За його словами, такі продукти мають бути представлені вже до початку цієї весни. «І це оптимальне рішення, яке дозволяє розвивати ринок газу та встановити справедливі і зрозумілі тарифи для людей», – наголосив Шмигаль.

Також він повідомив, що уряд планує укрупнення облгазів, а також введення в них тимчасових адміністрацій.

«Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює прийняття законопроєкту про укрупнення облгазів, введення спецрахунків, введення тимчасової адміністрації, що дисциплінує ринок розподілу газу й не дозволить монопольно підвищувати тарифи», – зазначив Шмигаль.

Кабінет міністрів України ініціює законопроєкт про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.