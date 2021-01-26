За газ українці заплатять за новими тарифами: у кого платіжка зміниться на 1 тис. грн

З часом конкуренція на ринку повинна вирівняти ціни ...

В Україні з 1 лютого знизять тариф на газ. Якщо зараз ціна доходить до понад 9 грн за кубометр, то з наступного місяця всі будуть платити по 6,99 грн за куб.

Тільки газова плита:

3,28 кубометра на людину.

Було: 88,56 грн

Буде: 65,8 грн

Тільки газова плита, але без гарячої води:

5,39 кубометрів на людину.

Було: 145,3 грн

Буде: 113 грн

Є газова плита і газова колонка:

10,49 кубометра на людину.

Було: 283,2 грн

Буде: 219,9 грн

Опалення в будинку 100 квадратів (при споживанні 600 кубів):

Було: 5400 грн

Буде: 4194 грн

Після березня повернуться ринкові ціни

З часом конкуренція на ринку повинна вирівняти ціни. Зараз різниця між максимальним тарифом і мінімальним становить 41%. Поміняти постачальника може за лічені дні будь-який українець, але зробили це тільки близько 7% сімей.

Чому так мало? Можливо, в цьому є вина і уряду, який не провів роз'яснювальну роботу. Дехто досі помилково вважає, що, наприклад, у багатоповерховому будинку постачальника можна змінювати тільки всім будинком. Власне, будь-яка квартира може замінити постачальника за кілька днів і онлайн.

Координатор житлових і енергетичних програм «Опори» Тетяна Бойко розповіла: насправді саме недобросовісні облгази і пов'язані з ними газзбути і роздули ціни. Тут, за словами експертів, повинні працювати регулятори: Антимонопольний комітет, Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг.

Регуляція на ринку потрібна, упевнений ексміністр соцполітики Андрій Рева. «Ви можете не купити собі машину, але не можете залишитися без ліків. Держава Україна соціальна, вона повинна забезпечити можливість скористатися необхідним. І газ серед цього. Обмеження максимальної націнки – це правильний крок, такий варіант ще в Кабміні Гройсмана пропонував віцепрем'єр Володимир Костіон», – розповів Рева.

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Джерело: Обозреватель