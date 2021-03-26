Сьогодні окупанти двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Внаслідок ворожого обстрілу загинули четверо і поранені двоє українських військовослужбовців

Сьогодні, 26 березня, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Як вже повідомлялося, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомлялося, що Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі.

Розвідка Міноборони України повідомляє, що Росія перекидає на Донбас кадрових військовослужбовців.