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    Названо ім’я одного із загиблих сьогодні на Донбасі

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    Загиблому українському офіцеру Сергію Ковалю було 43 роки - Названо ім’я одного із загиблих сьогодні на Донбасі
    Загиблому українському офіцеру Сергію Ковалю було 43 роки
    Фото: Vdalo.info

    Загинув підполковних ЗСУ Сергій Коваль

    Одним із українських військових, що загинули сьогодні на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу, є мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль. Йому було 43 роки.

    Про це стало відомо Vdalo.info.

    За інформацією видання, Сергій Коваль був військовослужбовцем Центру розмінування у Кам’янці-Подільському. Також серед військових центру є поранені.

    Нагадаємо, сьогодні головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов повідомив про загибель чотирьох українських захисників у результаті обстрілу з боку російських окупантів.

    Згодом пресцентр штабу операції Об’єднаних сил підтвердив цю інформацію. За його даними, в результаті обстрілу українських позицій на Донбасу загинули чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил, двоє отримали поранення.

    «Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

    Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

    Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    Як повідомлялося, що Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі.

    Розвідка Міноборони України повідомляє, що Росія перекидає на Донбас кадрових військовослужбовців.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна агресія смерть військові
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