Російські окупанти накрили вогнем українських військових: загинуло четверо бійців

Є висока ймовірність російської атаки для захоплення передових українських позицій

Сьогодні, 26 березня, о 13:45 російські війська обстріляли з мінометів групу українських військовослужбовців в районі селища Шуми Донецької області. Про це повідомив головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

В результаті обстрілу загинуло четверо українських військовослужбовців.

Бутусов зазначив, що після ротації 503-го батальйону морської піхоти російські війська різко посилили активність в даному районі.

«Є висока ймовірність, що в районі Шумів може розпочатися російська атака для захоплення передових українських позицій», – додав він.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

23 березня безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував на аеродромі поблизу тимчасово окупованого Луганська велике скупчення військової техніки окупантів.

Також повідомлялося, що Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі.

Розвідка Міноборони України повідомляє, що Росія перекидає на Донбас кадрових військовослужбовців.