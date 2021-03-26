Росія перекидає на Донбас кадрових військових

Російські військові переміщуються на Донбас через неконтрольовані Україною ділянки кордону

Росія доукомплектовує з’єднання і частини окупаційний військ на Донбасі

Російська Федерація задля підтримання напруги на Донбасі та ескалації ситуації і надалі нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та вздовж кордонів України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, командування збройних сил РФ протягом цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема поблизу кордонів з Україною.

«Водночас під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів», – повідомляє ГУР Міноборони.

Контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів та перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з’єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія збройних сил країни-агресора.

Нагадаємо, 23 березня безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував на аеродромі поблизу тимчасово окупованого Луганська велике скупчення військової техніки окупантів.

Також повідомлялося, що Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для постачання зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі.

Протягом минулої доби, 25 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

В Офісі президента сподіваються, що загострення на Донбасі критично не вплине на переговорний процес щодо припинення вогню.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.