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    Сьогодні пів України накриють грози: прогноз погоди на 8 липня

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    Сьогодні пів України накриють грози: прогноз погоди на 8 липня

    У Києві синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів

    Сьогодні, 8 липня, в Україні синоптики прогнозують дощі з грозами та більшості територій.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр

    Дощі з грозами очікують в областях південної, східної та західної частини України. 

    На півночі в цей день температура повітря підвищиться до 21...23 градусів тепла, а вночі до 14...16. На заході вдень очікується 21...23, а вночі 12...14.

    На сході синоптики прогнозують вдень 26...29 градусів, а вночі 15...17. На території південних областей вдень буде  25...27 градусів, а вночі 18...20.

    У центрі країни вдень очікується 22...24, а вночі 15...17. 

    8.07

    У Києві синоптики дощу не прогнозують, буде сухо та сонячно. Вдень температура повітря підвищиться до 21...23 градусів тепла, а вночі 15...17. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря негода
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