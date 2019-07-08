Сьогодні пів України накриють грози: прогноз погоди на 8 липня



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У Києві синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів

Сьогодні, 8 липня, в Україні синоптики прогнозують дощі з грозами та більшості територій.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі з грозами очікують в областях південної, східної та західної частини України.

На півночі в цей день температура повітря підвищиться до 21...23 градусів тепла, а вночі до 14...16. На заході вдень очікується 21...23, а вночі 12...14.

На сході синоптики прогнозують вдень 26...29 градусів, а вночі 15...17. На території південних областей вдень буде 25...27 градусів, а вночі 18...20.

У центрі країни вдень очікується 22...24, а вночі 15...17.

У Києві синоптики дощу не прогнозують, буде сухо та сонячно. Вдень температура повітря підвищиться до 21...23 градусів тепла, а вночі 15...17.