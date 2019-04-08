Сьогодні в Україні потеплішає до 20 градусів



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В більшості західних областей очікуються дощі

В Україні у неділю, 7 квітня, очікується погода переважно без опадів. Температура повітря вдень сягатиме місцями до 20 градусів вище нуля, інформує Укргідрометцентру.

7 квітня в Україні без опадів. На півдні країни синоптики прогнозують + 15 + 18 вдень і + 2 + 6 вночі. У західних регіонах очікується + 15 + 18 вдень і + 2 + 7 вночі. У Закарпатській області прогнозують + 18 + 20 вдень, і +7 + 9 вночі, повідомили синоптики.

В більшості західних областей очікуються дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.