Сьогодні погода різко зміниться: прогноз на 21 червня

В Україні очікуються грози

За прогнозом синоптиків, 21 червня в Україні очікується погіршення погоди – грози та вітер. Таку інформацію надав «Укргідрометцентр».

У вівторок синоптики прогнозують у багатьох областях України грози. Зокрема, вони очікуються у західних областях вночі, а вдень – в інших регіонах, крім південного сходу.

Повідомляється, що на заході країни будуть пориви вітру до 15-20 м/с.

Майже по всій країні очікується відчутне зниження температури. Середній показник вдень втримається на рівні +20…+26, лише у східних та південних областях, а також на Сумщині та на Полтавщині все ще буде спекотно.

У Києві 21 червня повітря вдень прогріється до +27, можливий короткочасний дощ з грозою та сильний вітер. А вже з 22 червня по всій країні температура вирівняється до +20…+26, а у північних областях можливі навіть +17…+20.

Через такі погодні умови у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено про потенційно небезпечні погодні умови I ступеня (жовтий рівень небезпечності).