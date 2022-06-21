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    Новини

    Сьогодні погода різко зміниться: прогноз на 21 червня

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    Через різку зміну погоди, у деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпечності - Сьогодні погода різко зміниться: прогноз на 21 червня

    Через різку зміну погоди, у деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпечності

    фото: glavcom.ua

    В Україні очікуються грози

    За прогнозом синоптиків, 21 червня в Україні очікується погіршення погоди – грози та вітер. Таку інформацію надав «Укргідрометцентр».

    У вівторок синоптики прогнозують у багатьох областях України грози. Зокрема, вони очікуються у західних областях вночі, а вдень – в інших регіонах, крім південного сходу.

    Повідомляється, що на заході країни будуть пориви вітру до 15-20 м/с.

    Майже по всій країні очікується відчутне зниження температури. Середній показник вдень втримається на рівні +20…+26, лише у східних та південних областях, а також на Сумщині та на Полтавщині все ще буде спекотно.

    У Києві 21 червня повітря вдень прогріється до +27, можливий короткочасний дощ з грозою та сильний вітер. А вже з 22 червня по всій країні температура вирівняється до +20…+26, а у північних областях можливі навіть +17…+20.

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    Через такі погодні умови у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено про потенційно небезпечні погодні умови I ступеня (жовтий рівень небезпечності).

    Теги: росія окупанти війна Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
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    Сьогодні погода різко зміниться: прогноз на 21 червня