Сьогодні Рада візьметься за відстрочку штрафів для «євробляхерів»



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У порядку денному немає постанови №2127 «Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії»

У четвер, 12 вересня, Верховна Рада України розгляне законопроєкт про відстрочення штрафних санкцій за нерозмитнені авто на іноземній реєстрації, так звані євробляхи. Про це йдеться в порядку денному Ради.

Наголошується, що Рада розгляне законопроєкт під номером №1030.

Крім цього, зазначається, що сьогодні нардепи розглянуть законопроєкти про внесення змін до Конституції:

про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом;

про внесення змін у деякі закони України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів ВР;

про внесення змін в закон України про оборону України щодо організації оборони держави;

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду;

про внесення змін до закону України про державну підтримку кінематографії в Україні щодо держсубсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві фільму в Україні;

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії;

про внесення змін до закону України про джерела фінансування дорожнього господарства України (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування);

про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів;

про режим спільного транзиту і введення національної електронної транзитної системи;

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг;

про внесення змін у деякі законодавчі акти України з управління безпекою автомобільних доріг;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності;

про внесення змін у закон про правонаступництво України щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України;

про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав для передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду і за термінами повернення адміністративних справ

Разом з тим, у порядку денному четверга немає питання щодо розгляду проєкту постанови №2127 «Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії». Раніше перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко у коментарі журналістам припустив, що парламент може цього тижня ухвалити рішення щодо розпуску ЦВК.

У свою чергу, заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко на брифінгу у середу заявила, що це може відбутися 12 вересня.

Водночас профільний комітет Ради 11 вересня підтримав подання щодо дострокового звільнення членів ЦВК, внесене напередодні президентом Володимиром Зеленським.

Також у комітеті пояснили, що мотивація такого подання глави держави стосується, передусім, дій або бездіяльності членів ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, внаслідок чого було скасовано 28 відповідних рішень комісії.

Нинішній склад ЦВК Верховна Рада затвердила 20 вересня 2018 року. До того ВР чотири роки не могла домовитися щодо призначення нових членів ЦВК попри те, що термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК сплив у червні 2014 року, ще в одного — у лютому 2017 року.