ЦВК виклала свою позицію щодо припинення її повноважень



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В ЦВК заявили, що здійснили всі підготовчі дії щодо встановлення результатів

Центральна виборча комісія (ЦВК), ознайомившись з поданням про розпуск, висловила свою позицію, відповідно до викладених у ньому зауважень.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

У Центрвиборчкомі заявили, що відмовляються сприймати всі звинувачення, які нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їх визнання народом України та міжнародною спільнотою. Початок процесу дострокового припинення повноважень всього складу ЦВК називають політичним кроком, який нестиме за собою «політичну відповідальність, як президента України, так і Верховної ради».

Зокрема, у заяві йдеться про скасування реєстрації кандидата в депутати від одномандатного виборчого округу №169

«Судом встановлено, що ЦВК не мала на меті створити кандидату будь-які перешкоди в реалізації пасивного виборчого права. Водночас повідомляємо, що рішення про скасування реєстрації кандидата в ОВО №169 не є безпрецедентним, так як протягом виборчого процесу було скасовано реєстрацію 154 кандидатів у депутати», - говориться в заяві.

Крім того, в ЦВК прокоментували питання одномандатного виборчого округу №198.

«В останньому рішенні суду від 9 вересня вказано, що з боку ЦВК не було жодних невиправданих зволікань щодо встановлення результатів виборів у даному окрузі», - додали в заяві.

Також зазначається, що ЦВК здійснила всі підготовчі дії щодо встановлення результатів волевиявлення в одномандатному виборчому окрузі №198.

«Однак, у зв'язку з початком процедури припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії та з метою уникнення ситуації, яка поставить під загрозу встановлення легітимних та законних результатів виборів, станом на 11 вересня ЦВК вимушена відтермінувати початок повторного підрахунку голосів на виконання рішення суду по справі № 9901/486/19», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Очікується, що парламент розгляне це питання 12 вересня.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.