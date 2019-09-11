Депутатку зі «Слуги народу» спіймали на кнопкодавстві (відео)



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Олена Копанчук з президентом Володимиром Зеленським у Трускавці

Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника «Слуги народу» з Волині Вячеслава Рубльова

Рух «Чесно» 11 вересня спіймав на неособистому голосуванні депутатку від «Слуги народу» Олену Копанчук.

Це вже третій факт кнопкодавства у ВР 9-го скликання та другий - серед «слуг» за два тижні роботи новообраного парламенту.

Копанчук - мажоритарниця «Слуги народу» від округу №189 на Хмельниччині (місто Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський та Теофіпольський райони).

Вона кнопкодавила 11 вересня о 13:32 під час голосування за законопроект про внесення змін до закону «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу.

Копанчук сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.

Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника «Слуги народу» з Волині (округ №20) Вячеслава Рубльова. У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували «за».

Координаторка руху «Чесно» Віта Думанська підкреслила, що і президент, і спікер «обіцяли, що такого ганебного явища, як кнопкодавство, у Верховній Раді 9-го скликання не буде».

«Що бачимо зараз? За два тижні роботи парламенту - три кнопкодави, і це тільки ті факти, які вдалося зафіксувати «Чесно». Вимагаємо знайти технічне рішення для розв'язання проблеми кнопкодавства - або сенсорна, або біометрична кнопка. Лише покарання, як пропонують у ВР, проблеми не вирішить. Хто фіксуватиме порушення? Як будуть притягувати до відповідальності? Бо коли журналісти фільмують кнопкодавів, вони отримують від них погрози», - заявила Думанська.

Нагадаємо, 10 вересня рух «Чесно» повідомив про кнопкодавство мажоритарника-самовисуванця з Донеччини Олександра Ковальова.

Потім Ковальов, якого застукали на кнопкодавстві, погрожував журналістам руху «Чесно».

11 вересня рух «Чесно» повідомив про ще один факт кнопкодавства у новообраній Верховній Раді, який стався ще 3 вересня. Цього разу ст. 84 Конституції порушив народний депутат від «Слуги народу» мажоритарник з округу №156 на Рівненщині (Березнівський, Костопільський та Сарненський райони) Сергій Литвиненко.