  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні російський суд продовжить розглядати справу Сущенка

    • Розсилка
    Роман Сущенко - Сьогодні російський суд продовжить розглядати справу Сущенка
    Роман Сущенко

    Через півтори години розпочнеться засідання

    Сьогодні у Московському міському суді Росії відбудеться чергове засідання у справі українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомляється на офіційному сайті російського суду.

    Засідання у справі відбудеться о 12 годині.

    Зазначимо, що раніше Марк Фейгін повідомляв, що 28 травня пройдуть дебати сторін.

    Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада. ФСБ Росії звинувачує Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

    У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.

    Читайте також
    Росія суд Роман Сущенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ