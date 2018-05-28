Сьогодні російський суд продовжить розглядати справу Сущенка

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Роман Сущенко

Через півтори години розпочнеться засідання

Сьогодні у Московському міському суді Росії відбудеться чергове засідання у справі українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомляється на офіційному сайті російського суду.

Засідання у справі відбудеться о 12 годині.

Зазначимо, що раніше Марк Фейгін повідомляв, що 28 травня пройдуть дебати сторін.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада. ФСБ Росії звинувачує Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.