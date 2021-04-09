Сьогодні санкцій не буде: РНБО скасовує засідання 9 квітня

Засідання Ради нацбезпеки не буде, не буде, оскільки Зеленський і Данілов на сході

Чергове засідання ради національної безпеки і оборони не відбудеться цієї п’ятниці, тобто сьогодні. Про це ише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело у Верховній Раді України. «Сьогодні засідання не буде», – повідомив співрозмовник.

Також журналістам про скасування засідання повідомили у пресслужбі Офісу президента. Там додали, що графік засідань РНБО іноді змінюється в залежності від графіка голови держави. Коли відбудеться наступне засідання РНБО – там не уточинили.

Водночас у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою президента, вказано, що під час робочої поїздки на Донбас Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників України.

«У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та зазнали поранень українські військовослужбовці», – йдеться в повідомленні Банкової.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 9 квітня Рада національної безпеки і оборони проведе засідіння, де продовжить введення санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік минулого тижня прізвищами тих, хто не увійшов до топ-10, але має суттєвий вплив на «ринку контрабанди».

Під час попереднього засідання 2 квітня РНБО впровадила персональні санкції проти десяти найбільших українських контрабандистів. Також було відсторонено понад 100 співробітників регіональних управлінь Державної митної служби України, серед яких 17 керівників митниці та митних постів. Крім того, на засіданні розглядалося питання про вакцинацію проти Covid-19.

Правозахисники вважають, що указ президента України №140/2021 на основі рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року є не просто зловживанням владою, а має ознаки узурпації влади, адже президент в порушення Конституції України присвоїв повноваження судової влади.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим. Оксана Марченко та цивільна дружина нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржили у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

Додамо, що Зеленський жалкує, що засідання РНБО відбуваються лише раз на тиждень.