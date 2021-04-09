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    Зеленський другий день на передових позиціях на Донбасі

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    Президент поспілкувався із захисниками на Донбасі - Зеленський другий день на передових позиціях на Донбасі
    Президент поспілкувався із захисниками на Донбасі
    Фото: пресслужба президента

    Президент провів ніч у місцях дислокації захисників

    Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас провів ніч у місцях дислокації захисників, які боронять незалежність Української держави.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    У п'ятницю, 9 квітня, Зеленський відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці.

    Президент поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

    «Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе», – сказав Зеленський.

    Президент та військовослужбовці вшанували пам’ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

    Нагадаємо, 8 квітня Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас. Президент відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

    Зеленський відзначив шістдесят двох українських військовослужбовців орденами та медалями, з них тринадцятьох нагороджено посмертно.

    Вранці 9 квітня Зеленський оприлюднив фото промзони Авдіївки, що знаходиться на лінії фронту на Донбасі. На фото видно зруйноване приміщення заводу та розбиті бруси на майданчику біля нього.

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    Теги: Донбас Володимир Зеленський
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