Марченко і цивільна дружина Козака оскаржили у Верховному суді санкції

Суд отримав позов від дружин проросійських політиків, які в Україні під санкціями

Дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко та цивільна дружина нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржили у Верховному суді санкції, запроваджені проти них.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Як зазначають у суді, 17 березня надійшов позов, яким оскаржується п. 3 додатка 1 до введеного в дію цим указом рішення РНБО «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», відповідно до якого застосовано санкції до позивачки Наталії Лавренюк, яку називають цивільною дружиною народного депутата Тараса Козака.

Також 16 березня суд отримав позов щодо оскарження п. 5 додатка 1 до рішення РНБО, відповідно до якого застосовано санкції до позивачки Оксани Марченко, яка є дружиною народного депутата Віктора Медведчука.

Повідомляється, що 15 березня до суду надійшов позов щодо оскарження п. 1 додатка 2 до рішення РНБО, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – Міжнародної комерційної компанії Evirer LTD (ОАЕ). Верховний суд 16 березня відкрив провадження за цим позовом. Справу призначено для розгляду в судовому засіданні 7 квітня о 09:30.

Раніше повідомлялося, що Медведчук оскаржив санкції Зеленського.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.