Зеленський відреагував на скандальні заяви Коломойського



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Зеленський зазначив, що зовнішньополітичний курс країни повинен визначати президент, за участю уряду і суспільства, але не окремі бізнесмени

Президент України Володимир Зеленський прокоментував скандальні заяви олігарха Ігоря Коломойського про необхідність відновлення відносин між Україною і РФ.

Як зазначив глава держави, зовнішньополітичний курс країни повинен визначати президент, за участю уряду і суспільства, але не окремі бізнесмени.

«Я хотів би, щоб я, як президент, думав про міжнародні відносини і вектор України, а не який-небудь бізнесмен в Україні. Мені здається, що це правильно. Я, держава, суспільство можемо говорити про це, але це все-таки рішення державного рівня», — заявив Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе відновлення співпраці з Росією у сфері ВПК після припинення війни на Донбасі, або «доведеться чекати ще і повернення Криму», Зеленський зазначив, що йому в цілому подобається такий настрій, коли люди думають про те, що буде відбуватися після закінчення війни.

«Це дуже добре, тому що ми психологічно з вами хочемо завершити війну найближчим часом. Я думаю, що правильна відповідь, в принципі, людська, що коли ми закінчимо війну, повернемо всі території, ми будемо робити з вами все, що вигідно для економіки України, для робочих місць, для того, щоб піднімати наші підприємства», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада в The New York Times вийшов матеріал з низкою резонансних заяв Коломойського.

Мільярдер запропонував відмовитися від співпраці з МВФ на користь Росії, заявив про необхідність налагодження відносин з Москвою, так як, на його думку, вона «все одно сильніше», висловив упевненість, що Україна ніколи не стане членом НАТО і Європейського Союзу, розкритикував США за нібито примус вести військові дії на Донбасі і відсутність фінансової допомоги.