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    Сьогодні в Україні очікуються дощі та похолодання

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    Сьогодні в Україні очікуються дощі та похолодання

    У столиці також прогнозують дощ на вівторок

    Погода в Україні 9 квітня 2019 місцями буде дощовою, також у деяких регіонах очікується похолодання, температура повітря вдень підніметься до +20. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі практично у всіх областях, вдень від +14 до +20, вночі від +5 до +9. На півночі теж очікується невеликий дощ, вдень від +16 до +18, а вночі від +6 до +8. У центрі сухо і малохмарно, вдень від +16 до +19, вночі від +6 до +8.

    На сході без опадів, вдень від +16 до +18, вночі від +5 до +7. На півдні теж опадів не очікується, вдень від +18 до +20, вночі від +6 до +8. У Криму вдень від +16 до +18, вночі від +6 до +8.

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    Сьогодні в Україні очікуються дощі та похолодання
    Сьогодні в Україні очікуються дощі та похолодання

    Відзначимо, в період з 10 по 20 квітня температура повітря в Україні буде різко підніматися вище норми. Зокрема, температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячна погода.

    У столиці України 9 квітня пройдуть дощі, вдень від +16 до +18, вночі від +6 до +8, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

     

    прогноз погоди повітря вітер
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