Сьогодні відбудуться технічні тристоронні консультації щодо газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ці консультації стануть вже другими з початку місяця

Технічні консультації щодо газу на рівні експертів ЄС, Росії та України відбудуться 20 листопада.

Про це повідомила офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен.

«Технічні тристоронні консультації щодо газу заплановані на 20 листопада, Єврокомісія підтримуватиме на них довгострокове рішення для транзиту газу через Україну. Єврокомісія повністю підтримує Україну як стабільний і надійний транзитний маршрут і докладе всіх зусиль, щоб вона залишалася таким і після 2020 року», - повідомила Ітконен.

Видання відзначає, що ці консультації стануть вже другими з початку місяця.

Вони спрямовані на підготовку в кінці листопада міністерської тристоронньої зустрічі по газу, яка спочатку була намічена на 19 листопада.

Раніше повідомлялося, що Кремль пропонує Україні відновити корупційні газові схеми минулих років.

Глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.