Кремль пропонує Україні відновити корупційні газові схеми минулих років

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пропозиція російського президента відмовитися взаємно від претензій «Газпрому» і «Нафтогазу» рівносильна пропозиції забути про війну і анексію Криму

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Президент России Владимир Путин предлагает «обнулить» судебные претензии «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» друг к другу - в этом случае Россия, якобы, готова снова значительно снизить для украинских потребителей цену на «голубое топливо». Что это - страх перед новыми судебными решениями с учетом того, что «Газпром» чаще проигрывает, чем побеждает или более широкое предложение вернуться к «довоенному» формату двустороннего сотрудничества?

Взаимный газовый шантаж России и Украины

Сегодня только по решению Стокгольмского арбитража российский «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» более 2,5 млрд американских долларов, общий же размер взаимных претензий значительно выше. Эта судебная война перешла в особенно активную фазу после того, как Украина смогла наладить реверсные поставки природного газа с Запада и официально прекратила закупать российское «голубое топливо». Хотя россияне и говорят, что в реальности это все тот же российский газ, только купленный европейскими компаниями, а затем перепроданный украинцам.

Россия, наверняка, хотела бы ничего не платить и договориться полюбовно. Но у нее остался всего один инструмент для давления на Киев в этой сфере - транзит газа, поскольку сегодня Украина выступает только как транзитер газа в Евросоюз. Но если к 31 декабря 2019 года не будет подписан новый транзитный контракт, то, в теории, Россия прекратит и эти поставки, и европейские контракты «Газпрома» не будут исполнены. Кто в этом случае пострадает - российская газовая монополия или европейские потребители - вопрос открытый. «Газпром», скорее всего, ждет банкротство под грузом исков. Но это - госкомпания, которой Кремль крайне неохотно, но все же теоретически может пожертвовать ради высоких политических целей.

Евросоюз же в этом случае неясно как переживет предстоящую зиму, особенно если она будет холодной. «Северный поток - 2» к тому времени еще явно не будет пущен на полную мощность, хотя Дания, наконец, и дала россиянам согласие на его достройку. Первой же ветки этого трубопровода, как и поставок через Беларусь, не хватит, чтобы заменить газ, идущий сейчас через украинскую трубопроводную систему.

Итогом стал взаимный шантаж России и Украины, в котором крайним может оказаться Евросоюз. Например, та же Венгрия, где Владимир Путин и сделал свое якобы примирительное заявление на совместной пресс-конференции с лидером страны Виктором Орбаном.

Связанные трубой

Что же предлагает российский президент правительству Владимира Зеленского? Это, по сути, старая схема коррумпирования украинской правящей элиты, которой Кремль пользовался долгие годы. Дешевый газ из России - это возможность для президента Зеленского дотировать населению тарифы ЖКХ. Это возможность остановить модернизацию промышленности для украинских олигархов, привыкших «проедать» еще советскую инфраструктуру. Наконец, это и путь прямо и нагло набить карманы.

Все помнят, сколько скандалов было вокруг хитрых схем по продаже и транзиту российского газа, в результате которых несли потери как российский, так и украинский бюджеты, зато, предположительно, наживались конкретные предприниматели и чиновники, назначенные посредниками между «Нафтогазом» и «Газпромом». Излишки российского газа, якобы проданного Украине со скидкой, а то и просто краденый газ уходили дальше на Запад, а деньги «пилили» между собой российская и украинская правящие элиты, грабя собственные государства.

Искушение Зеленского

Верит ли Владимир Путин, что его украинский коллега согласится? Не факт. Но это ведь и не конкретное деловое предложение, а символический сигнал, который все смогут истолковать так, как им удобно. Скажем, в Евросоюзе сторонники конструктивного и прагматичного сотрудничества с Кремлем смогут говорить: «Смотрите, Москва даже удешевление газа им предложила, а украинцы все равно не соглашаются, очевидно, что они недоговороспособны».

Что касается окружения Владимира Зеленского, то ему необязательно сразу лезть в газовую авантюру. Достаточно подписать какой-нибудь временный договор о транзите российского газа и начать совместно, если свой карман дороже государственной энергетической безопасности, договариваться о новой хитрой газовой схеме.

Предложение воровать как встарь, будто не было Крыма и войны в Донбассе - это очень серьезное испытание для нового украинского правящего класса. И от ответа на него, очевидно, зависит будущее страны. Ну, а для России, если даже ничего не получится, мало что изменится. Все равно правящий класс использует национальные природные богатства как собственную копилку. Зато в случае удачи Кремль снова сможет держать украинскую власть за ее «коррумпированную трубу».

Джерело: Deutsche Welle

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