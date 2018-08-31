Соратник Манафорта визнав себе винним через роботу на «Опоблок»



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Ілюстраційне фото: білборд «Опозиційного блоку»

Паттен також погодився співпрацювати з обвинуваченням

На суді у США визнав себе винним за звинуваченням у нереєстрації як іноземний агент іще один соратник раніше звинуваченого політтехнолога Пола Манафорта, Сам’юел Паттен, який працював на партію «Опозиційний блок» із України.

За повідомленнями преси з федерального суду округу Колумбія (місто Вашингтон), Паттен також погодився співпрацювати з обвинуваченням.

Раніше 31 серпня прокурор округу Колумбія оголосив Паттенові кримінальне обвинувачення в тому, що той у 2014–2018 роках працював за дорученням «Опозиційного блоку», але не розкрив цю свою роботу урядові США, як вимагає законодавство.

Обвинувачення висунули поза рамками широкого розслідування, яке веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер у справі про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Те розслідування привело, зокрема, до обвинувачення Пола Манафорта, який також був головою виборчої кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа. Федеральне журі присяжних у штаті Вірджинія раніше цього місяця визнало Манафорта винним у податкових і банківських шахрайствах, пов’язаних із його роботою у 2010–2014 роках на попередницю «Опозиційного блоку», українську Партію регіонів, і тодішнього президента України Віктора Януковича, а після втечі Януковича і переформатування Партії регіонів – і на «Опоблок».

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення.

Проте, експерти та юристи у США прогнозують, що Манафорт отримає реальний вирок терміном від семи до 10 років.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

Джерело: Радіо Свобода