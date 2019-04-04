Соратник президента Кононенко задекларував 20 млн дивідендів



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Відповідно до е-декларації нардепа, окрім заробітної плати за основним місцем роботи Кононенко отримав 422, 880 грн на «виконання депутатських повноважень»

Соратник президента, перший заступник голови фракції БПП, нардеп Ігор Кононенко за 2018 рік отримав доходи у сумі понад 20, 7 млн грн, з яких заробітна плата у Верховній Раді складає лише 385, 317 тис. грн. Про це йдеться у його е-декларації.

Окрім заробітної плати за основним місцем роботи Кононенко отримав 422, 880 грн на «виконання депутатських повноважень».

Окрім того Кононенко отримав проценти у сумі 310, 385 тис. грн. в «Укрсоцбанку» та дивіденди у розмірі 19 999 997 у ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», кінцевим бенефеціаром якого та власником акцій з 2009 року на суму 5 897 543 грн є Кононенко.

На рахунках нардепа в «Укрсоцбанку» – 2 745 146 грн та 1027 євро, готівкових коштів – 400 тис. доларів та 800 тис. євро.

У декларації також вказано що у Кононенка в «Альфа банку» на депозиті розміщено 971, 144 тис. грн.

Кононенко є кінцевим власником ТОВ «Пісківський завод скловиробів», ТОВ «Янтра», ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор» (фітнес-клуб «5 елемент»), ТОВ «Міжнародна тенісна академія», ТОВ «Медсервіс плюс», ДП «Джепен Моторс», ТОВ «Європеський дім», ТОВ «Продюсерський центр «Разом», приватна компанія «Трек Холдінг Кост» (зареєстрована в Іспанії), «Трек Холдінг Лімітед», закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», «Ланкашир Біг С.Л», ДП «Зовнішекономсервіс» і ТОВ «Сатурн - Транс».

В Іспанії з січня 2017 року Кононенко орендує будинок у «Трек Холдінг Кост» на 539,23 кв. м., який розташований у Малазі за адресою реєстрації компанії.

Житловий будинок в Україні на 1643,6 кв м, квартира на 239,8 «квадратів», земельні ділянки на 4645, 2255 кв.м. та домоволодіння на 36,6 кв.м. перебувають у власності дружини Кононенка Лілії, яка набула прав на нерухомість 8 грудня 2017 року, Ігор Кононенко має право безоплатного користування зазначеним майном.

Серед цінного майна у декларації значаться переважно ювелірні прикраси дружини, годинники, шкіряне пальто Кононенка, годинники Hublot за 415 та 768 тис., Ulysse Nardin за 384 тис., Piguet за 624 тис, Louis Vuitton за 264 тис., та у спільній з дружиною власності - техніка, кухонне приладдя, меблі, люстри, котли, озонатор, осушувач повітря, дизель-генератор та бігова доріжка.

У власності родини - Subaru та BMW, ще на три авто - Audi, BMW та Mercedes - члени родини мають право користування.

Зазначимо, Кононенко за 2017 рік отримав доходи у сумі понад 7,5 мільйонів гривень, з яких заробітна плата складає лише 252,1 тис. грн.