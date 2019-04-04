Порошенко задекларував нові мільйони дивідендів



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Президент Петро Порошенко спілкується з львів'янами. Фото прес-служби адміністрації президента

Глава держави показав 1 млн грн за процентами за банківськими вкладами

Президент Петро Порошенко задекларував 2 млн грн дивідендів, отриманих від інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни у майновому стані декларанта, які з’явилися 3 квітня.

Також глава держави оприлюднив 1 млн грн процентів за вкладами у Міжнародному інвестиційному банку. Кошти розбиті на три транші: 592 тис. грн, 315,7 тис. грн і 185,7 тис. грн.

Нагадаємо, що з початку року президент активно декларує надходження дивідендів від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал», який йому належить. Цей вид доходів декларувався: 1 січня (26,21 млн грн), 1 лютого (18,55 млн грн), 8 лютого (11 млн грн), 15 лютого (60 млн грн), 20 лютого (15 млн грн), 22 лютого (20 млн грн), 1 березня (45 млн грн), 22 березня (38,5 млн грн).

Як повідомляв «Главком», доходи глави держави Петра Порошенка за 2018 рік становили 1 млрд 556 млн 273 тис. 803 грн (у 2017 році – 16 млн 303 тис. 874 грн). Левову частину доходів принесли йому дивіденди від Rothschild Trust Schweiz AG – 1,10 млрд грн. Ще 399,9 млн грн становили дивіденди від інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал».