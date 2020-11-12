У Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

У Білорусі з 9 серпня не вщухають масові акції протесту

У Білорусі з 9 серпня не вщухають масові акції протесту

З травня 2020 року завели 900 кримінальних справ, пов'язаних з виборами президента країни

У Білорусі проти учасників акцій протесту проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка порушили вже понад 900 кримінальних справ. Про це повідомили у правозахисному центрі «Вясна».

За даними правозахисників, кримінальні справи найчастіше відкривають за статтями про організацію масових заворушень, опір співробітнику органів внутрішніх справ, застосування насильства щодо правоохоронців, організацію або участь у «діях, що грубо порушують громадський порядок».

До того ж деяким активістам та опонентам Лукашенка закидають ухилення від сплати податків. Відомі також випадки порушення справ за статтями про наклеп та хуліганство.

Окрім цього, у правозахисному центрі розповіли, що від початку президентської кампанії в Білорусі за участь у мирних демонстраціях затримали вже понад 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, що у Білорусі почалися затримання учасників акції протесту.

Крім того, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.

Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.

У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.