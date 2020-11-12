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    У столиці Білорусі ввели обов'язковий масковий режим

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    <span>Масковий режим буде діяти &laquo;до стабілізації епідеміологічної ситуації&raquo; у Мінську&nbsp;</span> - У столиці Білорусі ввели обов'язковий масковий режим
    Масковий режим буде діяти «до стабілізації епідеміологічної ситуації» у Мінську 
    Фото: «Минск-Новости»

    Влада Білорусі раніше не вводила карантинні обмеження

    У білоруській столиці Мінську ввели обов'язковий масковий режим. Про це в четвер, 12 листопада, повідомляє пресслужба Мінського міськвиконкому.

    Жителів міста зобов'язали носити маски на робочих місцях, при відвідуванні всіх без винятку об'єктів білоруської столиці, а також в громадському транспорті, включаючи маршрутки, метро і таксі.

    Рішення зобов'язує керівників організацій усіх форм власності вжити необхідних заходів щодо дотримання санітарно-протиепідемічних заходів.

    Масковий режим буде діяти «до стабілізації епідеміологічної ситуації».

    Раніше масковий режим був введений в ряді інших регіонів Білорусі, в тому числі Могильові і у Гомельській області.

    За офіційними даними, з початку пандемії в країні було виявлено понад 109 тисяч випадків коронавірусу, померли 1022 пацієнта.

    У Білорусі раніше не вводилися жорсткі карантинні обмеження. Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, пояснював це рішення економічними причинами. Лукашенко називав ситуацію навколо пандемії «психозом» і пропонував лікувати коронавірус лазнею, горілкою, вершковим маслом і роботою на тракторі.

    Як відомо, у країні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

    Теги: Білорусь карантин коронавірус
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