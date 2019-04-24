Соціолог Паніотто розповів про допит СБУ через дослідження про сепаратизм на Галичині



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Соціологи запитують галичан про бажання приєднатися до Польщі

Служба безпеки України цікавиться новим соціологічним дослідженням, яке проводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор КМІС Володимир Паніотто. Причиною послужили запитання, які на думку СБУ, є закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Так, зокрема, соціологи просять респондентів відповісти на питання «Якою ви бачите долю Галичини після президентських виборів?» і пропонують декілька варіантів відповіді, серед яких «Галичина повинна приєднатися до Польщі».

«Це наше дослідження, проводимо його на замовлення «Дзеркала тижня». Зранку спілкуюся з СБУ. З Львівським СБУ, потім до нас приходили до офісу з СБУ, щойно у мене була зустріч знов, іду звідти зараз. Подібне дослідження ми проводили у 2014 році у східних областях України також на замовлення «Дзеркало тижня», - розповів соціолог.

За словами Паніотто, таке дослідження є анонімним для респондентів, а інформація про запитання, які ставлять соціологи не розповсюджується, тому обвинувачення не мають під собою ґрунту. Пан Паніотто пригадує ситуацію, яка склалася в Україні 5 років тому. Каже, що результати подібного дослідження, проведене соціологами на Сході України, зупинило просування Путіна далі вглиб нашої держави.

«У 2014 році була публікація про східні області. Тоді ще Андрій Ілларіонов (екс-радник президента РФ Володимира Путіна) писав, що завдяки цій публікації був зупинений проект «Новоросія» і подальший наступ Путіна, оскільки він побачив, що це безперспективно. Тому що ми там показали, що навіть у двох східних областях, Донецькій і Луганській тільки 30% підтримують приєднання до Росії, у Харківській 16%, у Дніпропетровській ще менше. Тобто такого роду дослідження можуть бути більш важливими, ніж якісь військові дії», - розповів Паніотто.

За його словами, наразі силовики повідомили що вивчають ситуацію, дослідження продовжується. Якщо його проведенню не заважатимуть, то завершити роботу експерти планують на початку травня.

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