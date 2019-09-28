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    S&P спрогнозувала курс гривні на 2019-2022 роки

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    S&P спрогнозувала курс гривні на 2019-2022 роки

    Згідно з прогнозом, обмінний курс буде таким: 2019 рік - 27,00 грн/долар, 2020 рік - 27,50 грн/долар, 2021 рік - 28,00 грн/долар, 2022 рік - 28,50 грн/долар

    Кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's Global Ratings оновила прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки.

    Про це йдеться в на сайті агенції.

    Згідно з прогнозом, обмінний курс буде таким: 2019 рік - 27,00 грн/долар, 2020 рік - 27,50 грн/долар, 2021 рік - 28,00 грн/долар, 2022 рік - 28,50 грн/долар.

    Зазначимо, кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's підвищила рейтинг України з B- до B, прогноз, як і раніше, стабільний.

    Як повідомлялося, Національний банк України встановив на 30 вересня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

    • 100 USD США – 2408,2809 (27 вересня – 2418,6956)
    • 100 EUR – 2633,4552 (27 вересня – 2645,5692)

    Як зазначається на офіційному сайті НБУ, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України у п’ятницю до закриття торгів встановилися на рівні 24,10/24,13 гривні/долар, до євро - на рівні 26,35/26,38 гривні/євро.

    До слова, за підсумками серпня державний борг України скоротився на 0,5 млрд доларів - до 81,92 млрд доларів.

     Читайте також: Кому потрібна дорога гривня?

    Джерело: Укрінформ

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