За місяць держборг України скоротився на пів мільярда доларів – Мінфін



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Станом на 31 серпня державний і гарантований державою борг становив 2 трлн 67 млрд грн або 81,92 млрд доларів

Одна з причин зменшення держборгу у валюті - зміцнення гривні

За підсумками серпня державний борг України скоротився на 0,5 млрд доларів - до 81,92 млрд доларів.

Про це 27 вересня повідомляється на сайті Мінфіну.

При цьому держборг у гривні скоротився на 0,51 млрд грн - до 2 трлн 67 млн грн.

Станом на 31 серпня зовнішній борг становив 1 трлн 250,87 млрд грн (60,51% від загальної суми боргу) або 49,57 млрд доларів, внутрішній борг - 816,26 млрд грн (39,72%), або 32,35 млрд доларів.

Держборг України становив 1 809,86 млрд грн (87,55% від загальної суми боргу), або 71,73 млрд доларів. Гарантований державою борг становив 257,26 млрд грн (12,45%), або 10,20 млрд доларів.

Одна з причин зменшення держборгу у валюті - зміцнення гривні, що відбувається останні чотири місяці.

Нагадаємо, іноземці вклали у держборг України $1,27 млрд за місяць.