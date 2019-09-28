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    За місяць держборг України скоротився на пів мільярда доларів – Мінфін

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    <p>Станом на 31 серпня державний і гарантований державою борг становив 2 трлн 67 млрд грн або 81,92 млрд доларів</p> - За місяць держборг України скоротився на пів мільярда доларів – Мінфін

    Станом на 31 серпня державний і гарантований державою борг становив 2 трлн 67 млрд грн або 81,92 млрд доларів

    Одна з причин зменшення держборгу у валюті - зміцнення гривні

    За підсумками серпня державний борг України скоротився на 0,5 млрд доларів - до 81,92 млрд доларів.

    Про це 27 вересня повідомляється на сайті Мінфіну.

    При цьому держборг у гривні скоротився на 0,51 млрд грн - до 2 трлн 67 млн грн.

    Станом на 31 серпня зовнішній борг становив 1 трлн 250,87 млрд грн (60,51% від загальної суми боргу) або 49,57 млрд доларів, внутрішній борг - 816,26 млрд грн (39,72%), або 32,35 млрд доларів.

    Держборг України становив 1 809,86 млрд грн (87,55% від загальної суми боргу), або 71,73 млрд доларів. Гарантований державою борг становив 257,26 млрд грн (12,45%), або 10,20 млрд доларів.

    Одна з причин зменшення держборгу у валюті - зміцнення гривні, що відбувається останні чотири місяці.

    Нагадаємо, іноземці вклали у держборг України $1,27 млрд за місяць.

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