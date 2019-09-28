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    Економіка та фінанси

    Долар і євро впали до нових мінімумів: курс валют на 30 вересня

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    Національний банк України встановив на понеділок офіційний курс гривні до світових валют - Долар і євро впали до нових мінімумів: курс валют на 30 вересня
    Національний банк України встановив на понеділок офіційний курс гривні до світових валют

    Курс НБУ на 30 вересня: 100 USD – 2408,2809 гривні; 100 EUR – 2633,4552 гривні

    Національний банк України встановив на 30 вересня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

    • 100 USD США – 2408,2809 (27 вересня – 2418,6956)
    • 100 EUR – 2633,4552 (27 вересня – 2645,5692)

    Як зазначається на офіційному сайті НБУ, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України у п’ятницю до закриття торгів встановилися на рівні 24,10/24,13 гривні/долар, до євро - на рівні 26,35/26,38 гривні/євро.

    До слова, за підсумками серпня державний борг України скоротився на 0,5 млрд доларів - до 81,92 млрд доларів.

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