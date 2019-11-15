SpaceX завершила наземні випробування пасажирського корабля Crew Dragon



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Crew Dragon побудований на основі безпілотного вантажного корабля Dragon, також давно введеного в експлуатацію, який наразі є єдиною космічною «вантажівкою», здатною повертати вантажі з МКС назад на Землю Фото: twitter.com/SpaceX

Тепер Crew Dragon готовий летіти в космос

Компанія SpaceX Ілона Маска повідомила, що успішно провела наземні випробування двигунів свого пасажирського космічного корабля Crew Dragon. Про це стало відомо зі сторінки компанії в Twitter.

«Проведено повномасштабне статичне вогневе випробування системи порятунку під час запуску Crew Dragon — команди SpaceX і NASA зараз вивчають дані випробувань і працюють над демонстрацією можливостей з порятунку під час запуску Crew Dragon в політ», — йдеться у повідомленні.

Успішність наземних випробувань означає, що розробники компанії готові перейти до космічних польотів вже у найближчі місяці. Якщо ж і перші запуски в космос будуть успішні, то SpaceX буде готова до запуску людей в космос на Crew Dragon вже наступного року.

Crew Dragon призначений для польотів в космос на ракеті Falcon 9, але якщо з якоїсь причини ракета вийде з ладу в повітрі, аварійні двигуни корабля віднесуть його на безпечну відстань від ракети, після чого він приземлиться, використовуючи парашути.

Як повідомлялось, компанія SpaceX провела поспіль 13 успішних тестів парашута для свого нового космічного корабля Crew Dragon.

Раніше компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку.