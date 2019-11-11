SpaceX запустила в космос ракету з 60 супутниками для роздачі інтернету



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Запуск ракети Falcon 9

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX у понеділок стартувала у Флориді з 60 супутниками Starlink.

Як повідомила напередодні старту SpaceX, багаторазова ракета-носій здійснює запуск учетверте - це відбувається вперше, до цього ракети здійснювали, максимум, три запуски. Раніше ця ракета Falcon 9 здійснила запуск супутників Iridium-7, Saocom-1A і Nusantara Satu. Крім цього, вперше для старту використовується носовий обтічник ракети,що вже літав: його вдалося зберегти після запуску ракетою-носієм Falcon Heavy супутників Arabsat-6A.

У SpaceX повідомили, що після відділення першого ступеня вона здійснить посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані. Крім цього, SpaceX має намір витягти з океану носовий обтічник після його приводнення.

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Практична реалізація проєкту почалася 22 лютого 2018 року, коли Falcon 9 вивела на орбіту два тестових супутники - Tintin-A і Tintin-B. Всього планується запустити близько 12 тисяч супутників. Додаткові 30 тисяч супутників планується вивести на орбіти з висотами від 328 до 580 кілометрів.

SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою. Перші 60 супутників Starlink були запущені у травні 2019 року, в червні повідомлялося, що три з них втратили зв'язок із Землею і припинили функціонування.

Раніше Ілон Маск заявив, що корабель Crew Dragon полетить вже наприкінці цього року.