Компанія Ілона Маска протестувала резервний парашут для Crew Dragon

Нещодавні тести показали, що у парашутної системи є можливість безпечно доставити космічний корабель на Землю

Компанія SpaceX Ілона Маска провела поспіль 13 успішних тестів парашута для свого нового космічного корабля Crew Dragon.

Про це повідомила компанія у Twitter.

«Команда SpaceX здійснила поспіль 13 успішних тестів парашута оновленої версії Mark 3 для Crew Dragon», - повідомили в компанії Маска.

За даними SpaceX, нещодавні тести показали, що у парашутної системи є можливість безпечно доставити космічний корабель на Землю в разі невідкриття одного з чотирьох основних парашутів.

SpaceX team has completed 13 successful tests in a row of upgraded Mark 3 parachutes for Crew Dragon. Most recent test demonstrated the parachute system’s ability to land the spacecraft safely in the unlikely event that one of the four main parachutes fails. pic.twitter.com/VJzDeS8UAG