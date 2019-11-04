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    Технології

    Компанія Ілона Маска протестувала резервний парашут для Crew Dragon

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    Раніше компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку - Компанія Ілона Маска протестувала резервний парашут для Crew Dragon
    Раніше компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку

    Нещодавні тести показали, що у парашутної системи є можливість безпечно доставити космічний корабель на Землю

    Компанія SpaceX Ілона Маска провела поспіль 13 успішних тестів парашута для свого нового космічного корабля Crew Dragon.

    Про це повідомила компанія у Twitter.

    «Команда SpaceX здійснила поспіль 13 успішних тестів парашута оновленої версії Mark 3 для Crew Dragon», - повідомили в компанії Маска.

    За даними SpaceX, нещодавні тести показали, що у парашутної системи є можливість безпечно доставити космічний корабель на Землю в разі невідкриття одного з чотирьох основних парашутів.

    Раніше компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку.

    Як відомо, апарат Crew Dragon побудований на основі безпілотного вантажного корабля Dragon, також давно введеного в експлуатацію, який на сьогодні є єдиною космічною «вантажівкою», здатною повертати вантажі з МКС назад на Землю.

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