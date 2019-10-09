Маск заявив, що корабель Crew Dragon полетить вже наприкінці цього року



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Корабель Crew Dragon компанія SpaceX розробила на замовлення NASA

Crew Dragon повинен стати першим американським кораблем з 2011 року, який доставить на МКС не тільки вантаж, але і людей

Пасажирський корабель Crew Dragon може зробити дебютний рейс на Міжнародну космічну станцію з американськими астронавтами на борту в кінці 2019 або на початку 2020 го року.

Про це заявив глава компанії SpaceX Ілон Маск, пише CNET.

Нещодавно з посиланням на анонімні джерела журналіст Ars Technica Ерік Бергер повідомив, що в NASA почалася «справжня паніка» через те, що тестування Crew Dragon надто затягнулися.

Маск на своїй сторінці в Twitter запевнив, що випробування завершаться через 10 тижнів і корабель буде готовий до пілотованих польотів.

Crew Dragon повинен стати першим американським кораблем з 2011 року, який доставить на МКС не тільки вантаж, але і людей.

Зараз астронавтам з США доводиться користуватися послугами Роскосмосу.

«Ми ще не запускали людей, але, сподіваюся, зробимо це пізніше в поточному році. Це безперечно стане кульмінацією багаторічної мрії для значної кількості людей, мене особисто і співробітників SpaceX», - говорив раніше Ілон Маск.

Перший політ з екіпажем на борту повинен був відбутися вже в липні цього року, однак через технічні недоліки під час тестувань його довелося істотно відкласти.

Корабель Crew Dragon компанія SpaceX розробила на замовлення NASA. Перший запуск відбувся 2 березня. Апарат успішно пристикувався до станції, а потім повернувся на Землю.

Правда, з «екіпажу» на борту був тільки манекен з десятками датчиків, названий на честь героїні фільму «Чужий» Еллен Ріплі.