Після секретної місії в космосі на Землю повернуся безпілотник США



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Місія була запущена 7 вересня 2017 року на ракеті SpaceX Falcon 9

Безпілотник встановив рекорд з перебування на орбіті - 780 днів

Безпілотний космічний літак X-37B Військово-повітряних сил США приземлився.

Про це повідомляє Space.com, пише Укрінформ.

Зазначається, що безпілотник встановив рекорд з перебування на орбіті - 780 днів.

«Успішно приземлившись, OTV-5 побив попередній рекорд місії X-37B, що дорівнював 718 дням, встановлений OTV-4 в травні 2017 року», - йдеться у повідомленні.

«Безпечне повернення цього космічного корабля після того, як він побив власний рекорд витривалості, є результатом інноваційного партнерства між урядом і промисловістю. Небо більше не є межею для ВПС», - заявив начальник штабу ВПС генерал Девід Л. Голдфейн.

Місія була запущена 7 вересня 2017 року на ракеті SpaceX Falcon 9.

«Місія X-37B Orbital Test Vehicle 5 (OTV-5) завершилася автономним приземленням в космічному центрі NASA на мисі Канаверал, штат Флорида, о 3:51 ранку за східним поясним часом», - повідомляють ЗМІ.

OTV-5 - це друга місія X-37B, яка приземлилася на базі NASA Landing Facility, раніше апарати сідали на базі ВПС Ванденберг в Каліфорнії.

Як зазначається, Військово-повітряні сили США мають щонайменше два багаторазових космічних кораблі X-37B в своєму флоті, і обидва зробили кілька польотів.

Космічні літаки на сонячній енергії були побудовані Boeing і оснащені мініатюрним відсіком корисного навантаження для розміщення невеликих супутників. Спочатку вони були розраховані на те, щоб провести на орбіті до 240 днів.

«X-37B продовжує демонструвати важливість космічного літака багаторазового використання. Кожна наступна місія розвиває космічні можливості нашої країни», - заявила секретар ВПС Барбара Барретт.

За словами представників ВПС США, точний характер місій X-37B засекречений, хоча вони і натякають на типи експериментів OTV-5, що проводяться на орбіті.

Відповідно до заяви ВПС, одним з корисних навантажень були матеріали для «випробування експериментальної електроніки і технологій теплових труб в умовах тривалого космічного польоту».

У своїй заяві представники ВПС підтвердили, що місія OTV-5 провела кілька експериментів і вивела менші супутники на орбіту.

Орбітальний літак X-37 створили в 1999 році, щоб використовувати його для ремонту супутників в космосі, проте потім програму передали американським ВПС і засекретили.