SpaceX знову відклала запуск Falcon 9 зі супутниками для роздачі інтернету
- Вчора, 23:57
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Ракету мають намір запустити 22 лютого
Компанія SpaceX знову відклала запуск ракети Falcon 9 з супутниками Microsat 2a, Microsat 2b і PAZ.
Про це повідомили в Twitter.
На цей раз мають намір запустити ракету 22 лютого о 6:17 ранку за місцевим часом з бази Ванденберг.
Раніше запуск переносили кілька разів: з 17 лютого на 18-е, потім - на 21-е. Тоді відстрочку пояснювали необхідністю додаткових перевірок.
Супутники Microsat 2a і Microsat 2b повинні стати першими в проекті SpaceX під назвою Starlink, в рамках якого в космосі мають намір розмістити кілька тисяч супутників для роздачі інтернету.
Іспанський супутник PAZ призначений для радіолокаційного спостереження.
Нагадаємо, запущений у космос автомобіль Ілона Маска Tesla пролетить біля Марса у 2020 році
Як відомо, 6 лютого компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.
На еліптичну орбіту, яка простягається від Сонця до Марса, відправили особистий автомобіль глави SpaceX Ілона Маска, червоний Tesla Roadster з манекеном в скафандрі на водійському сидінні.
Проет, запуск довелося перенести через сильний вітер.
Джерело: 112 Україна