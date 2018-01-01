SpaceX знову відклала запуск Falcon 9 зі супутниками для роздачі інтернету

Ракету мають намір запустити 22 лютого

Компанія SpaceX знову відклала запуск ракети Falcon 9 з супутниками Microsat 2a, Microsat 2b і PAZ. Про це повідомили в Twitter. На цей раз мають намір запустити ракету 22 лютого о 6:17 ранку за місцевим часом з бази Ванденберг. Раніше запуск переносили кілька разів: з 17 лютого на 18-е, потім - на 21-е. Тоді відстрочку пояснювали



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Ракета Falcon 9

Ракету мають намір запустити 22 лютого

Компанія SpaceX знову відклала запуск ракети Falcon 9 з супутниками Microsat 2a, Microsat 2b і PAZ.

Про це повідомили в Twitter.

На цей раз мають намір запустити ракету 22 лютого о 6:17 ранку за місцевим часом з бази Ванденберг.

Раніше запуск переносили кілька разів: з 17 лютого на 18-е, потім - на 21-е. Тоді відстрочку пояснювали необхідністю додаткових перевірок.

Супутники Microsat 2a і Microsat 2b повинні стати першими в проекті SpaceX під назвою Starlink, в рамках якого в космосі мають намір розмістити кілька тисяч супутників для роздачі інтернету.

Іспанський супутник PAZ призначений для радіолокаційного спостереження.

Нагадаємо, запущений у космос автомобіль Ілона Маска Tesla пролетить біля Марса у 2020 році

Як відомо, 6 лютого компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

На еліптичну орбіту, яка простягається від Сонця до Марса, відправили особистий автомобіль глави SpaceX Ілона Маска, червоний Tesla Roadster з манекеном в скафандрі на водійському сидінні.

Проет, запуск довелося перенести через сильний вітер.

Джерело: 112 Україна